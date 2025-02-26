Жителя Казани обвинили в организации незаконной миграции

Фото: Максим Платонов

В Казани возбудили уголовное дело против местного жителя, который обвиняется в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по Татарстану.

По данным следствия, с 2022 по 2024 год он совместно с сообщником подыскивал иностранных граждан для фиктивной постановки на миграционный учет. Обвиняемые заключали с иностранцами поддельные договоры о трудовой деятельности и аренде жилья за денежное вознаграждение от 3 до 5 тыс. рублей.

Однако фактически эти иностранцы не работали и не проживали по указанным адресам. В результате их незаконной деятельности на миграционный учет было поставлено почти 3 тыс. иностранных граждан.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина