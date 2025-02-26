Валерий Карпин останется тренером сборной России по футболу до 2028 года

Фото: Динар Фатыхов

Валерий Карпин продолжит работать в сборной России после ухода с поста главного тренера «Ростова», передает «СЭ» со ссылкой на Российский футбольный союз.

— В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России, — объяснил он.

По словам Карпина, это решение далось нелегко. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отметил, что «интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной». Он добавил, что остальной тренерский штаб остается в «Ростове» и продолжит совмещать работу в команде и сборной.

В сборной России Карпин работает с августа 2021 года. В первый раз он возглавил «Ростов» в 2017 году. После подписания контракта с РФС он покинул пост, но после отстранения России от турниров вернулся в клуб. Ранее он тренировал московский «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо».

Дарья Беззубова