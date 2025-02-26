Французская компания покинула российский рынок платных автотрасс

Фото: Динар Фатыхов

Французская компания Vinci S.A., один из крупнейших инфраструктурных холдингов в Европе, вышла из российских активов, связанных со строительством платных автотрасс. Об этом сообщили в РБК.

Долю Vinci в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) выкупила группа «Нацпроектстрой». Эта компания занималась строительством первого участка платной автотрассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом.

Vinci S.A. занимает первое место в мире по обороту среди строительных компаний и известна своим опытом в управлении аэропортами, автотрассами и железными дорогами, а также в строительстве крупных объектов.

Ранее сообщалось, что западные компании, популярные среди россиян, понесли совокупные убытки в $13,6 млрд. Среди них автомобильные гиганты Ford и General Motors потеряли $158 и $657 млн соответственно.