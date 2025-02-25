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Петан не полетел с командой на выездную серию «Ак Барса»

16:26, 25.02.2025

Но вернулся в состав защитник Митчелл Миллер

Петан не полетел с командой на выездную серию «Ак Барса»
Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан не полетел с командой на выездную серию по маршруту Екатеринбург — Челябинск — Новосибирск. Канадский форвард рискует пропустить матчи с лидерами Восточной конференции «Трактором» и «Автомобилистом».

При этом на выезд отправился защитник Митчелл Миллер. Американец не играл за «Ак Барс» с декабря, когда в матче с московским «Динамо» получил травму.

Всего на выезд полетели 3 вратаря, 8 защитников и 13 нападающих.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 26 февраля в Челябинске с «Автомобилистом» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин

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