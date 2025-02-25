Петан не полетел с командой на выездную серию «Ак Барса»

Но вернулся в состав защитник Митчелл Миллер

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан не полетел с командой на выездную серию по маршруту Екатеринбург — Челябинск — Новосибирск. Канадский форвард рискует пропустить матчи с лидерами Восточной конференции «Трактором» и «Автомобилистом».

При этом на выезд отправился защитник Митчелл Миллер. Американец не играл за «Ак Барс» с декабря, когда в матче с московским «Динамо» получил травму.

Всего на выезд полетели 3 вратаря, 8 защитников и 13 нападающих.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 26 февраля в Челябинске с «Автомобилистом» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин