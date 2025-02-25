На «Госуслугах» появился сервис для выхода на пенсию

С помощью него можно оформить пенсию, узнать о мерах социальной поддержки и других льготах для пенсионеров

Фото: Роман Хасаев

На портале госуслуг запустили сервис «жизненная ситуация», предназначенный для выхода на пенсию. Об этом РИА «Новости» рассказали в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

— Сервис «жизненная ситуация» для выхода на пенсию запущен на портале «Госуслуги». С помощью сервиса можно оформить пенсию, узнать о мерах социальной поддержки и других льготах для пенсионеров, — говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера России подчеркнули, что сервис объединяет целый ряд услуг. В их число входят назначение пенсии, получение выписки о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, доставка пенсии и социальных выплат, справка о размере пенсий и иных выплат. Также благодаря «жизненной ситуации» россияне смогут получить выписку из трудовой книжки, запросить архивные справки и отказаться от получения назначенной пенсии. В дальнейшем функционал сервиса планируют расширять.

Напомним, с 1 марта 2025 года собственники многоквартирных домов в России смогут голосовать на собраниях жильцов через «Госуслуги». Член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что такая инициатива снизит количество поддельных подписей и фиктивных голосований.

Галия Гарифуллина