В России запретили онлайн-обучение для медиков и фармацевтов

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Госдума России приняла закон, который запрещает дистанционное и электронное обучение для медиков и фармацевтов. Исключение составят только те случаи, которые будут определены федеральными образовательными стандартами. Закон был одобрен во втором и третьем чтениях на пленарном заседании, сообщили в РИА «Новости».

Согласно новому закону, Минздрав будет разрабатывать образовательные стандарты и программы, которые будут включать требования к кадровому составу и техническому оснащению учебных заведений. Также Росздравнадзор будет следить за тем, насколько образовательные учреждения соответствуют этим стандартам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что дистанционное обучение без практики может привести к врачебным ошибкам и негативно сказаться на здоровье пациентов. Он уточнил, что подготовка медицинских кадров должна проходить в специализированных учебных заведениях, имеющих необходимую клиническую базу.

Анастасия Фартыгина