Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой снег и до -8 градусов
Утром местами возможен туман
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидается небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани днем прогнозируется от -3 до -5 градусов, без существенных осадков.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.