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Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой снег и до -8 градусов

07:00, 26.02.2025

Утром местами возможен туман

Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой снег и до -8 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидается небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани днем прогнозируется от -3 до -5 градусов, без существенных осадков.

Галия Гарифуллина

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