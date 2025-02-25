Прокуратура защитила пенсионерку, обманутую мошенниками в Челнах

Фото: Василий Иванов

В Набережных Челнах прокуратура защитила права 72-летней пенсионерки, ставшей жертвой мошенников. В марте 2024 года женщина, ветеран труда, оформила кредит на 300 тыс. рублей по указанию злоумышленников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пенсионерка перевела деньги на «безопасные» счета мошенников и внесла более 92 тыс. рублей в банк для погашения кредита. Однако следствие выяснило, что женщина не полностью понимала ситуацию и последствия своих действий из-за психологических особенностей.

Чтобы помочь пенсионерке, прокуратура подала иск в суд с требованием признать кредитный договор недействительным. Суд удовлетворил требования прокуратуры, но решение пока не вступило в законную силу.

Также в Челнах 51-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые, взломав аккаунт ее знакомой, попросили у нее деньги в долг. Все началось, когда потерпевшая получила сообщение от «подруги» в мессенджере с просьбой срочно перевести 20 тыс. рублей. Женщина без колебаний отправила деньги, не заподозрив подвоха.

Анастасия Фартыгина