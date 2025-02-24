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Банк России опубликовал курс валют на 25 февраля

20:45, 24.02.2025

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 25 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции

Банк России опубликовал курс валют на 25 февраля
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 25 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар вырос в цене на 0,04 рубля, евро поднялся на 0,5 рубля, цена юаня повысилась на 0,02 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 88,21 рубля;
  • евро — 92,52 рубля;
  • юань — 12,06 рубля.
Анастасия Фартыгина

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