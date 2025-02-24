Трамп заявил о переговорах России и США по крупным совместным экономическим проектам

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о крупных совместных экономических проектах двух стран. Кроме того, обсуждается окончание конфликта на Украине.

— Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, встреча России и США по раздражителям в отношениях состоится в конце следующей недели. Участвовать в ней будут главы департаментов внешнеполитических ведомств.

Елизавета Пуншева