Рябков: переговоры России и США по раздражителям в отношениях состоятся в конце следующей недели

Участвовать в них будут главы департаментов внешнеполитических ведомств

Фото: Динар Фатыхов

Встреча России и США по раздражителям в отношениях состоится в конце следующей недели. Участвовать в ней будут главы департаментов внешнеполитических ведомств, рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

— Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели, — подчеркнул собеседник ведомства.

Напомним, ранее он опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что новые переговоры между Россией и США по поводу конфликта на Украине начнутся 25 февраля в Саудовской Аравии. «Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — заявил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.



Галия Гарифуллина