Прокуратура Татарстана помогла многодетной семье вернуть право на земельный участок
Прокуратура Высокогорского района Татарстана восстановила права многодетной семьи, которую незаконно исключили из очереди на получение земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе органа.
- Проверка показала, что семью исключили из очереди из-за неявки на процедуру выбора участка, однако уведомления об этом им не поступали.
Прокуратура внесла представление руководителю Палаты имущественных и земельных отношений района, потребовав восстановить многодетную семью в очереди. После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены.
Помимо этого в Татарстане суд обязал бывшего директора компании «НПЦ ГРАД» выплатить государству 20 млн рублей. Это решение стало результатом иска прокуратуры, поданного из-за налогового преступления.
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