Министр иностранных дел Хакан Фидан: Турция не получила приглашение в БРИКС

Фото: Максим Платонов

Турция пока не получила официального приглашения стать членом БРИКС, сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан. На пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре он подчеркнул, что интерес Турции к этому объединению остается высоким.

Фидан пояснил, что в БРИКС сейчас проходят внутренние процессы, из-за которых вопрос о новых членах временно приостановлен. Несмотря на это, он уточнил, что президент Турции имеет амбициозные планы по развитию отношений с международными организациями, включая БРИКС.

— Насколько мы понимаем, в БРИКС идут внутренние институциональные процессы, и пока что вопрос о приеме новых членов приостановлен. Мы пока не получали приглашения вступить в объединение. В то же время у нашего президента есть широкое видение отношений с международными организациями и объединениями. БРИКС входит в эту сферу. Наш интерес к БРИКС высокий. Объединение способно обогатить наши международные отношения, — сообщил министр.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция могла бы стать наилучшим местом для организации переговоров по украинской проблеме. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu. Заявление было сделано после встречи Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Анастасия Фартыгина