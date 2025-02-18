Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки для переговоров по Украине

Фото: Максим Платонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция могла бы стать наилучшим местом для организации переговоров по украинской проблеме. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu. Заявление было сделано после встречи Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Интерфакс».

По мнению турецкого лидера, мирные инициативы бывшего президента США Дональда Трампа во многом совпадают с политикой Турции по Украине.

Эрдоган также упомянул о состоявшихся переговорах с Зеленским и пообещал всестороннее содействие диалогу по украинской проблеме, который должен завершиться устойчивым миром.

На фоне переговоров между Россией и США, Зеленский заявил об отмене своего запланированного визита в Саудовскую Аравию. Как сообщил украинский лидер, визит перенесен на 10 марта.



Рената Валеева