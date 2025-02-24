В Татарстане закрыли ледовую переправу через реку Каму
В Мамадышском районе Татарстана закрыли ледовую переправу, соединяющую село Соколка и поселок Новый Закамский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
- Причиной закрытия стала экономическая неэффективность этого маршрута, о чем сообщил собственник переправы.
Напомним, что ледовая переправа между Аракчино и Верхним Услоном открыта и функционирует круглосуточно, без выходных.
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