Новости общества

14:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане закрыли ледовую переправу через реку Каму

12:17, 24.02.2025
В Татарстане закрыли ледовую переправу через реку Каму
Фото: Динар Фатыхов

В Мамадышском районе Татарстана закрыли ледовую переправу, соединяющую село Соколка и поселок Новый Закамский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

  • Причиной закрытия стала экономическая неэффективность этого маршрута, о чем сообщил собственник переправы.

Напомним, что ледовая переправа между Аракчино и Верхним Услоном открыта и функционирует круглосуточно, без выходных.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция со Светланой Селивановской — директором Института экологии и природопользования КФУ