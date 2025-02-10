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Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон возобновила работу в Татарстане

10:42, 10.02.2025
Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон возобновила работу в Татарстане
Фото: Динар Фатыхов

Ледовая переправа между Аракчино и Верхним Услоном открыта и функционирует круглосуточно, без выходных. Об этом сообщили в пресс-службе речного порта Казани.

Проезд по переправе ограничен весом до 3 тонн, что необходимо учитывать водителям. Стоимость проезда составляет 300 рублей.

Также в Мамадышском районе Татарстана возобновила свою работу ледовая переправа через реку Каму, которая соединяет село Соколка и поселок Новый Закамский.

Анастасия Фартыгина

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