Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон возобновила работу в Татарстане
Ледовая переправа между Аракчино и Верхним Услоном открыта и функционирует круглосуточно, без выходных. Об этом сообщили в пресс-службе речного порта Казани.
Проезд по переправе ограничен весом до 3 тонн, что необходимо учитывать водителям. Стоимость проезда составляет 300 рублей.
Также в Мамадышском районе Татарстана возобновила свою работу ледовая переправа через реку Каму, которая соединяет село Соколка и поселок Новый Закамский.
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