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В Казани отреставрируют дом Каюма Насыри к 200-летию просветителя

12:04, 24.02.2025
В Казани отреставрируют дом Каюма Насыри к 200-летию просветителя
Фото: Радиф Кашапов

В Татарстане одобрили смету на ремонт и реставрацию дома по адресу улица Парижской Коммуны, 35, где жил знаменитый татарский просветитель Каюм Насыри. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкспертизы республики.

Здание имеет два этажа и общую площадь 209,8 кв. м. В рамках проекта запланированы работы по укреплению фундамента, восстановлению фасада, перекрытий и кровли. Также обновят системы водоснабжения и электроснабжения.

Реставраторы намерены вернуть дому его исторический облик середины XIX века, восстановив резные наличники и печное отопление.

  • Реставрация дома — часть широкой программы по сохранению культурного наследия Татарстана. Работы начнутся в этом году, планируется завершить их к 2026 году.
Анастасия Фартыгина

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