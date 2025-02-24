В Казани отреставрируют дом Каюма Насыри к 200-летию просветителя

Фото: Радиф Кашапов

В Татарстане одобрили смету на ремонт и реставрацию дома по адресу улица Парижской Коммуны, 35, где жил знаменитый татарский просветитель Каюм Насыри. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкспертизы республики.



Здание имеет два этажа и общую площадь 209,8 кв. м. В рамках проекта запланированы работы по укреплению фундамента, восстановлению фасада, перекрытий и кровли. Также обновят системы водоснабжения и электроснабжения.

Реставраторы намерены вернуть дому его исторический облик середины XIX века, восстановив резные наличники и печное отопление.

Реставрация дома — часть широкой программы по сохранению культурного наследия Татарстана. Работы начнутся в этом году, планируется завершить их к 2026 году.

Анастасия Фартыгина