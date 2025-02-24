Казахстанский «Кайрат» ведет переговоры по трансферу Дзюбы

Фото: Динар Фатыхов

«Кайрат» ведет переговоры по летнему переходу нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом сообщил владелец казахстанского клуба Кайрат Боранбаев.

По его словам, Дзюба рассчитывает до перехода в «Кайрат» побить рекорд по забитым голам в истории российского футбола.

— Я лично разговариваю с Дзюбой, мы беседуем. Давно друг друга знаем. Сейчас Артем хочет побить рекорд Александра Кержакова. Дальше будем беседовать. Мы на контакте, ждем Артема, — сказал Боранбаев в интервью «Кинопоиску».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дзюба с лета прошлого года выступает за тольяттинский «Акрон». Контракт нападающего с клубом истекает в конце июня. В текущем сезоне Дзюба забил три гола и отдал три голевые передачи в РПЛ и Кубке России.



Рекорд по голам в истории российского футбола принадлежит Александру Кержакову, у которого 233 забитых мяча. Дзюба на сегодняшний день забил 232 в официальных матчах в карьере.

Зульфат Шафигуллин