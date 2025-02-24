Казахстанский «Кайрат» ведет переговоры по трансферу Дзюбы
«Кайрат» ведет переговоры по летнему переходу нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом сообщил владелец казахстанского клуба Кайрат Боранбаев.
По его словам, Дзюба рассчитывает до перехода в «Кайрат» побить рекорд по забитым голам в истории российского футбола.
— Я лично разговариваю с Дзюбой, мы беседуем. Давно друг друга знаем. Сейчас Артем хочет побить рекорд Александра Кержакова. Дальше будем беседовать. Мы на контакте, ждем Артема, — сказал Боранбаев в интервью «Кинопоиску».
Дзюба с лета прошлого года выступает за тольяттинский «Акрон». Контракт нападающего с клубом истекает в конце июня. В текущем сезоне Дзюба забил три гола и отдал три голевые передачи в РПЛ и Кубке России.
Рекорд по голам в истории российского футбола принадлежит Александру Кержакову, у которого 233 забитых мяча. Дзюба на сегодняшний день забил 232 в официальных матчах в карьере.
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