Мирра Андреева в возрасте 17 лет стала первой ракеткой России

Фото: Динар Фатыхов

Мирра Андреева стала первой ракеткой России после победы на турнире в Дубае. 17-летняя россиянка поднялся на девятую строчку рейтинга Женской ассоциации тенниса (WTA).

В активе Андреевой теперь 3720 баллов, она является лучшей российской теннисисткой в мире. Второй из россиянок в рейтинге идет Дарья Касаткина, упавшая на 12-ю строчку. Уроженка Казани Вероника Кудерметова осталась на 50-й позиции списка.

17-летняя Мирра Андреева впервые в карьере поднялась в топ-10 рейтинга WTA. При этом тройка лучших теннисисток мира осталась неизменной. Лидирует в рейтинге Арина Соболенко из Белоруссии, вторая — польская спортсменка Ига Свёнтек, а третья — американка Кори Гауфф.

Зульфат Шафигуллин