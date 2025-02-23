Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что эта дата стала симоволом мужества, стойкости и самоотверженности наших воинов, их верности Родине и ответственности за ее судьбу.



— 23 февраля мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, всех, кто нес и несет службу в армии и на флоте, пограничных войсках, войсках национальной гвардии, специальных подразделениях. С особыми словами благодарности в этот день мы обращаемся к тем, кто прямо сейчас находится на боевому посту, на передовой. В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, 2025 год объявлен в Российской Федерации и Республике Татарстан Годом защитника Отечества. Являясь наследниками поколения победителей, сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу, обеспечивают безопасность страны, нынешнего и будущих поколений. Мы гордимся земляками и верим в Победу! — говорится в обращении татарстанского лидера.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов заверил: подвиги тех, кто погиб, защищая свой народ и Родину, навсегда останутся в нашей памяти. Он пожелал татарстанцам крепкого здоровья, успехов в благородных начинаниях, счастья и благополучия их семьям. «Пусть всегда будет рядом надежный тыл и поддержка близких», — сказал татарстанский лидер.

Напомним, вчера приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества на площадке «Казань Экспо» более 2,5 тысячи участников и ветеранов СВО, Афганской войны и других боевых действий. Члены воинских сообществ также посетили заседание оргкомитета по подготовке и проведению 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Галия Гарифуллина