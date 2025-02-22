Большунов планирует вновь отправиться на тренировочные сборы в Европу

Фото: Максим Платонов

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов планирует провести еще один тренировочный сбор в Европу. Об этом заявил тренер сборной России Юрий Бородавко.

Большунов в субботу прилетел из Италии, где готовился к чемпионату России по лыжам.

— Планирует ли Большунов провести еще раз сборы за границей? Пока в будущее не заглядываем. В марте и апреле у него будет очень плотный график, но, вероятнее всего, да, — цитирует Бородавко РИА Новости.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Казани с 1 по 9 марта. Большунов в нынешнем сезоне выступает за команду Татарстана. В общем зачете Кубка России олимпийский чемпион занимает четвертое место.

Ранее в феврале Большунов выиграл гонку в Италии на дистанции 30 км. Это первое выступление российского лыжника на международной арене с весны 2022 года.

Зульфат Шафигуллин