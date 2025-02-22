В Ростове-на-Дону загорелся склад с макулатурой
В Ростове-на-Дону разгорелся сильный пожар на складе с макулатурой. Об этом сообщает МЧС России.
Площадь возгорания превысила 1,8 тысячи кв. метров, зафиксировано частичное обрушение кровли здания. На месте работают свыше 13 единиц техники.
— На улице Доватора горит склад на 1 500 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в заявлении.
Чуть позже в МЧС сообщили о локализации пожара в Ростове-на-Дону. Предварительно, обошлось без жертв.
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