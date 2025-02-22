В Госдуме предложили создать департамент для борьбы с одиночеством

Фото: Динар Фатыхов

В России предложили создать департамент для борьбы с проблемой одиночества. С соответствующим предложением к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Депутат считает, что новый департамент мог бы заниматься разработкой мер по снижению уровня одиночества, а также созданием профилактических программ.

— В связи с растущей проблемой одиночества в России предлагаю рассмотреть возможность создания в структуре Министерства здравоохранения отдельного департамента, занимающегося этой проблемой. Одиночество — одна из ключевых причин широкого спектра психологических и физиологических заболеваний, и его последствия требуют системного подхода на государственном уровне, — приводит слова Чернышова RT.

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Также вице-спикер Госдумы уточнил, что одиночество является причиной многих психологических и физиологических заболеваний и требует государственного внимания.



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Зульфат Шафигуллин