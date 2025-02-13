Больше половины казанцев не считают 14 февраля праздничным днем

Раздражает День всех влюбленных 19% мужчин и 15% женщин

Фото: Динар Фатыхов

День святого Валентина не отмечают 55% казанцев, такую статистику приводит онлайн-площадка для новых знакомств Mamba. В опросе приняли участие 3 200 человек, из которых только 38% женщин и 35% мужчин предаются романтической атмосфере этого дня.

19% мужчин и 15% женщин День всех влюбленных раздражает.



Больше половины казанцев (54% мужчин и 57% женщин) считают этот праздник «чужим», а треть опрошенных уверены: проявлять любовь нужно каждый день. При этом четверть респондентов признаются — в этот день остро ощущается одиночество, поэтому для 25% мужчин и 27% женщин праздник становится стимулом найти половинку.

Большинство опрошенных (57%) проводят 14 февраля в обыденном режиме — работа, дом, хобби. Но есть и те, кто находит способы скрасить одиночество: 24% девушек радуют себя приятными мелочами — покупками или сладостями, а 20% мужчин активно штурмуют дейтинг-приложения в поисках спутницы. А кто-то спасается от чувства одиночества работой и спортом (9% мужчин и 6% женщин).



Дарья Беззубова