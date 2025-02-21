Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий
В Татарстане ночью и утром субботы, 22 февраля, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Так, на территории республики ожидается понижение температуры воздуха до -25... -28 градусов при прояснениях. Кроме того, синоптики прогнозируют туман в отдельных районах Татарстана, в том числе в Казани.
Напомним, жителей Татарстана ожидает морозная погода без существенных осадков до конца февраля. Среднесуточные температуры воздуха будут ниже многолетних значений на 3—6 градусов.
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