Казань презентует свой туристический потенциал на международной выставке в Шанхае

Фото: Динар Фатыхов

Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани объявила электронный аукцион на оказание услуг по представлению туристического потенциала Казани на международной выставке Tourism Plus Shanghai 2025.

Начальная цена контракта составляет 1,3 млн рублей. Прием заявок продлится до 28 февраля 2025 года. Финансирование осуществляется из бюджета города.

В документах к тендеру говорится, что проведение такой масштабной презентации направлено на повышение узнаваемости Казани за рубежом и развитие международного туристического сотрудничества.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, это актуально в свете расширения прямого авиасообщения между Казанью и Шанхаем. Авиакомпания China Eastern Airlines объявила об увеличении количества рейсов между городами с марта текущего года. Расширение полетной программы по этому направлению запланировано на летний период.



Матвей Гавриков