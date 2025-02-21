Тренер «Ак Барса» Ячменев: «Тактику менять не будем»

Фото: Динар Фатыхов

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев поделился ожиданиями от матча с «Нефтехимиком» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанская команда проиграла четыре последних поединка в сезоне подряд.

Ячменев подчеркнул, что тренерский штаб «Ак Барса» не собирается менять тактику игры из-за серии поражений.

— Тактику менять не будем, она остается прежней. Сейчас важно не опускать руки, мы разобрали ошибки по итогам выездной серии, постоянно работаем, что-то подсказываем ребятам. Сейчас на первом месте стоит психология. И мы изучили соперника, и он изучил нас, но в первую очередь отталкиваемся от своей игры, — приводит слова Ячменева клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» ранее проиграл в чемпионате «Торпедо» (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:3), «Авангарду» (2:6) и «Нефтехимику» (2:3). Команда Анвара Гатиятулина откатилась на четвертое место в Восточной конференции с 72 очками.



«Ак Барс» выйдет в плей-офф Кубка Гагарина в случае победы над «Нефтехимиком». Казанцы станут недосягаемыми для девятого места Востока, если обыграют нижнекамцев.

Зульфат Шафигуллин