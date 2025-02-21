Сафонов объяснил, за счет чего «Ак Барс» может прервать серию поражений

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал, за счет чего команда может прервать серию поражений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Барсы» проиграли четыре последних матча в чемпионате с общим счетом 5:17.

— Нужно ответственнее играть в своей зоне, создавать больше моментов. Если четко выполнять тренерское задание, то успех обязательно придет, — цитирует Сафонова пресс-служба клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пятницу «Ак Барс» сыграет в Казани с «Нефтехимиком» в 19.00 по московскому времени. Двумя днями ранее казанцы проиграли сопернику в Нижнекамске со счетом 2:3.

Сафонов пропустил полтора месяца из-за травмы, полученной 8 января в игре с «Салаватом Юлаевым». Ожидается, что нападающий сыграет против «Нефтехимика».

Зульфат Шафигуллин