Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти подростка в Альметьевске
Инцидент произошел в ноябре прошлого года во время занятий физкультурой в политехническом техникуме
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил информацию о расследовании дела 17-летнего мальчика, который скончался в Альметьевске. Мать подростка обратилась к Бастрыкину в соцсети и выразила недовольство тем, как идет расследование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года во время занятий физкультурой в политехническом техникуме. Мальчику стало плохо, его срочно госпитализировали, но не смогли спасти. С тех пор следствие не завершено и детали его смерти остаются неясными.
Бастрыкин попросил и.о. руководителя Следственного управления по Татарстану предоставить отчет о расследовании и его итогах, когда оно будет завершено.
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