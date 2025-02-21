Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти подростка в Альметьевске

Инцидент произошел в ноябре прошлого года во время занятий физкультурой в политехническом техникуме

Фото: Максим Платонов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил информацию о расследовании дела 17-летнего мальчика, который скончался в Альметьевске. Мать подростка обратилась к Бастрыкину в соцсети и выразила недовольство тем, как идет расследование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года во время занятий физкультурой в политехническом техникуме. Мальчику стало плохо, его срочно госпитализировали, но не смогли спасти. С тех пор следствие не завершено и детали его смерти остаются неясными.

Бастрыкин попросил и.о. руководителя Следственного управления по Татарстану предоставить отчет о расследовании и его итогах, когда оно будет завершено.

Анастасия Фартыгина