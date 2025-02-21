В ряде домов Советского района Казани отключат воду с 25 по 26 февраля
С 09:00 25 февраля до 09:00 26 февраля в Советском районе Казани временно отключат воду. Прекращение подачи связано с подключением нового участка водопровода на улице Аделя Кутуя. Об этом сообщили в пресс-службе казанского водоканала.
Воду не смогут получать жители по следующим адресам:
- А. Кутуя: 69, 70, 71, 72, 72а, 75, 77, 78а, 79, 79а, 82, 82/1, 82/2, 82/4, 82/5, 82 корп.1; 82а, 84, 85;
- А. Кутуя: 41, 41/1, 43, 45, 47, 48, 48а, 49, 50/9, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 65 корп.1,2,3,4,5; 67, 68/1, 68/2, 68 корп.1,2; 68а;
- А. Кутуя: 86, 86/1, 86 корп.2; 86а, 86в, 86д, 88, 91, 91/1, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 106б, 107;
- Волочаевская: 15, 15 корп.1,3; 15а, 15Б, 15в, 15г;
- Г. Кариева: 3, 3а, 3б;
- Седова: 2/3, 2 корп.4; 2а, 2а корп.1; 2в, 9/50, 16, 16 корп.1; 16а, 17, 22, 22 корп.1; 24, 24 корп.1; 24а, 27б.
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