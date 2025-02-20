Илон Маск предложил свести МКС и отправиться на Марс

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Основатель компании SpaceX Илон Маск призвал убрать Международную космическую станцию (МКС) с орбиты, так как она, по его мнению, больше не приносит пользы. Об этом он написал в своей соцсети X.

Маск считает, что пришло время подготовиться к своду МКС, которая уже выполнила свои задачи. Вместо этого он предлагает сосредоточиться на подготовке к полету на Марс.

МКС находится на орбите с 1998 года, и Маск считает, что исследование Красной планеты должно стать приоритетом для космических программ.

Анастасия Фартыгина