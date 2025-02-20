МВД предупредило о новых мошеннических схемах через домофоны

Фото: Мария Зверева

Мошенники начали использовать новую схему кражи паролей, маскируясь под сотрудников управляющих компаний и предлагая смену кодов от домофонов. По данным МВД, им могут позвонить и сообщить, что теперь у каждой квартиры будет свой код, так как общий нарушает безопасность.

Во время разговора мошенники спрашивают, сколько ключей нужно сделать и предлагают за деньги изготовить запасные. Успокоив жертву, они сообщают о «персональном коде домофона» и просят его продиктовать, однако этот код оказывается необходимым для восстановления доступа к важным аккаунтам.

В МВД сообщили о случаях, когда люди, следуя указаниям мошенников, устанавливали приложения под предлогом защиты своих аккаунтов и в итоге теряли крупные суммы.



Анастасия Фартыгина