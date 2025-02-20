Казанский вертолет «Ансат» совершил вынужденную посадку в Ставрополе

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Ставрополя вертолет казанского производства «Ансат» Национальной службы санитарной авиации совершил вынужденную посадку. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

На борту находились четыре человека, все остались живы. Росавиация уже классифицировала инцидент как серьезный, и расследование будет проводить комиссия Южного межрегионального транспортного управления.

Из-за происшествия аэропорт Ставрополя временно закрыт, так как потребовалась эвакуация вертолета с летного поля.

UPD. Аэропорт Ставрополя снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов.