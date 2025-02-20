Банк России опубликовал курс валют на 21 февраля
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 21 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился в цене на 1,92 рубля, евро подешевел на 1,6 рубля, цена юаня снизилась на 0,24 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 88,51 рубля;
- евро — 92,48 рубля;
- юань — 12,13 рубля.
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