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Банк России опубликовал курс валют на 21 февраля

18:33, 20.02.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции

Банк России опубликовал курс валют на 21 февраля
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 21 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар опустился в цене на 1,92 рубля, евро подешевел на 1,6 рубля, цена юаня снизилась на 0,24 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 88,51 рубля;
  • евро — 92,48 рубля;
  • юань — 12,13 рубля.
Анастасия Фартыгина

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