Рустам Минниханов посетил инклюзивный центр «Тылсым» в Казани

Раис Татарстана посетил инклюзивный центр «Тылсым», расположенный на улице Ипподромной. Это учреждение является частью социального проекта АНО «Добрая Казань», который направлен на совместное обучение детей с особыми потребностями и без ограничений по здоровью.

Центр «Тылсым» обслуживает более 120 детей в возрасте от 2 до 12 лет и имеет в своем составе 18 сотрудников, из которых 15 — педагоги. Минниханов осмотрел классы, мастерские и спортзал, а директор центра Татьяна Мерзлякова рассказала о возможностях учреждения.

Помещения центра были спроектированы с учетом потребностей родителей детей с ограниченными возможностями. В спортзале проводятся занятия по адаптивной физической культуре и самообороне, а в мастерской дети занимаются творчеством. Также есть группа подготовки к школе.

Особое внимание было уделено учебно-тренировочной квартире, где дети учатся бытовым навыкам. Квартира оборудована всем необходимым для обучения самостоятельному проживанию.

Минниханов подчеркнул важность работы с детьми с особыми потребностями и уточнил, что такие занятия помогают им подготовиться к самостоятельной жизни. В центре также работает инклюзивное кафе и проводятся индивидуальные консультации для родителей.



Анастасия Фартыгина