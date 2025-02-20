Ученые КФУ сформулировали новое правило в термодинамике межмолекулярных взаимодействий
Открытие значительно упрощает традиционную процедуру определения тепловых эффектов связывания органических молекул, сокращая время, необходимое для измерений
Научные сотрудники Химического института имени А.М. Бутлерова Казанского федерального университета сформировали новое правило в термодинамике межмолекулярных взаимодействий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.
Правило гласит, что энтальпии и энергии Гиббса водородного связывания и комплексообразования молекулярных соединений подчиняются общему компенсационному соотношению.
Изменение энтальпии в химической реакции демонстрирует, сколько тепла выделяется или поглощается, а также характеризует влияние температуры на равновесие в реакции, а энергии Гиббса отражают соотношение между количеством свободных и связанных молекул.
Компенсационное соотношение исследуется учеными со всего мира уже почти 80 лет, однако все это время предполагалось, что его параметры варьируются в зависимости от природы взаимодействующих молекул.
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