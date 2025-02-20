Ученые КФУ сформулировали новое правило в термодинамике межмолекулярных взаимодействий

Открытие значительно упрощает традиционную процедуру определения тепловых эффектов связывания органических молекул, сокращая время, необходимое для измерений

Фото: Роман Хасаев

Научные сотрудники Химического института имени А.М. Бутлерова Казанского федерального университета сформировали новое правило в термодинамике межмолекулярных взаимодействий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Правило гласит, что энтальпии и энергии Гиббса водородного связывания и комплексообразования молекулярных соединений подчиняются общему компенсационному соотношению.

Изменение энтальпии в химической реакции демонстрирует, сколько тепла выделяется или поглощается, а также характеризует влияние температуры на равновесие в реакции, а энергии Гиббса отражают соотношение между количеством свободных и связанных молекул.

Компенсационное соотношение исследуется учеными со всего мира уже почти 80 лет, однако все это время предполагалось, что его параметры варьируются в зависимости от природы взаимодействующих молекул.

Дарья Беззубова