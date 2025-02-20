«Рубин» вернул Нигматуллина и Юкича в заявку РПЛ, убрав Ставера и Васильева

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» внес изменения в заявку для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). В четверг в России закрывается зимнее трансферное окно.

«Рубин» вернул в заявку вратаря Артура Нигматуллина и полузащитника Александара Юкича, которые были исключены из списка ранее. Вместе с этим клуб отзаявил голкипера Евгения Ставера и молодых хавбеков Дмитрия Васильева и Энри Мукбу. Причина исключения, вероятно, связана с техническими моментами заявки игроков.

Кроме этого, до сих пор не заявлен для участия в РПЛ защитник Константин Нижегородов. У футболиста заканчивается контракт летом 2025 года, клуб пока не сообщал о возможном продлении соглашения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ставер в текущем сезоне является основным вратарем «Рубина». Васильев и Мукба провели все три зимних сбора с основой под руководством главного тренера Рашида Рахимова в Турции.

Следующий матч «Рубин» проведет 1 марта в Грозном с «Ахматом» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин