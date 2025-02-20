На деятельность парков и скверов Казани в прошлом году направили 477 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

В 2024 году расходы Дирекции парков и скверов Казани составили 477 млн рублей. Об этом в ходе встречи с предпринимателями рассказала директор организации Айгуль Латыпова.

По ее словам, наибольшая часть суммы — 51% — ушла на содержание и ремонт парков. На эти цели в прошлом году выделили 247,6 млн рублей.

Еще 13% средств дирекция направила в фонд оплаты труда сотрудников — 66,1 млн рублей. Третье место между собой поделили такие статьи расходов, как «Мероприятия» и «Коммунальные услуги» (по 39,9 млн рублей).

Елизавета Пуншева