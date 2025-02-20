В прошлом году удалось «разморозить» порядка 570 млрд рублей российских инвесторов

Фото: Динар Фатыхов

В прошлом году удалось «разморозить» порядка 570 млрд рублей российских инвесторов. Об этом на полях форума «Кибербезопасность в финансах» сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

— После замораживания средств российских инвесторов — причем не попавших под санкции, то есть абсолютно несправедливо, — мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства, — цитирует ее РБК.

По словам Набиуллиной, «разморозка» коснулась 1,5 млн человек. На данный момент «больших схем» по высвобождению активов российских инвесторов не обсуждается. «Но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить законные права [россиян]», — подчеркнула глава ЦБ.



Напомним, она также заявила, что Visa и Mastercard не обращались в Центробанк по вопросу возвращения в Россию. «Пока об этом говорить тоже преждевременно», — заверила Набиуллина.



Галия Гарифуллина