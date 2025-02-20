Суд Челнов признал, что Фаил Камаев должен быть уволен по утрате доверия

Фото: Ирина Плотникова

Суд Набережных Челнов решил, что экс-глава Тукаевского района Татарстана Фаил Камаев должен быть уволен по утрате доверия. Ранее райсовет проголосовал за отставку чиновника по собственному желанию — это решение признали незаконным, передает Chelny-biz.ru.

С иском вышел районный прокурор Руслан Галиев.

— Имеются все основания полагать, что Камаев утратил доверие, находясь на этой должности. Соответственно, решение депутатов совета идет вразрез с требованиями антикоррупционного законодательства. Он подлежал увольнению именно по утрате доверия, а был уволен по собственному желанию. В связи с этим нами было заявлено исковое заявление в порядке ст.45 УПК РФ, поскольку такие вопросы решаются исключительно в судебном порядке и по заявлению прокурора, — сказал он на заседании.

Напомним, с апреля Фаил Камаев находится в СИЗО. Он обвиняется в пяти взятках деньгами, услугами и имуществом, однако в ходе оценки цена этих активов сократилась. Почти на полмиллиона — с 1,3 млн почти до 800 тысяч рублей — уменьшился размер стоимости затрат по возведению дома главы. Того самого дома, который объявили взяткой в особо крупном размере при задержании и заключении Камаева под стражу. 800 тыс. особо крупный размер не составляют. По собственному желанию его уволили в июне прошлого года.

Галия Гарифуллина