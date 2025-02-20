Проезд по Вознесенскому тракту в Казани будет платным до 2048 года

Фото: Динар Фатыхов

Участок Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 будет платным до 15 декабря 2048 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Бесплатной альтернативой для автомобилистов станет Мамадышский тракт, указано в документе. Его протяженность составляет 7,1 км.

Контроль за исполнением постановления будет осуществлять Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Напомним, недавно на официальном сайте трассы появилась информация о том, что проезд по платному участку Вознесенского тракта в Казани временно стал бесплатным.



— С 17.00 17 февраля 2025 г. взимание платы за проезд по платному участку Вознесенского тракта не осуществляется. Проезд бесплатный, — говорилось в объявлениии.



Галия Гарифуллина