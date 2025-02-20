Авиарейсы из Казани в Новокузнецк и обратно задержали из-за тумана

Фото: Максим Платонов

Авиарейсы Казань — Новокузнецк и Новокузнецк — Казань задержали в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями (туман). Полеты были запланированы на 19 и 20 февраля соответственно. Об этом сообщили в авиакомпании Nordwind Airlines, которая выполняет рейсы.

— Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, — заверил перевозчик.

Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий задержали рейсы из Новокузнецка в Санкт-Петербург и обратно, добавили в Nordwind Airlines.

Напомним, вчера самолет Sukhoi Superjet, который летел из Москвы в Нижнекамск, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево. Он приземлился в Москве без происшествий, сообщили в экстренных службах. Причиной стал сбой в работе датчика управления механизацией.

Галия Гарифуллина