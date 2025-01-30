В России предложили вернуть школьные дискотеки для повышения рождаемости

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Минпросвещения России выступило с инициативой о возвращении школьных дискотек, подчеркивая их важность для формирования романтических отношений среди молодежи. Об этом сообщили в ТАСС.

По словам директора департамента госполитики в сфере воспитания Натальи Агре, отсутствие условий для романтических встреч может негативно сказаться на желании молодых людей создавать семью. Она заявила, что всего 8% детей в возрасте от 18 до 21 года видят себя в семейной жизни.

— Мы не создали им условия для романтических отношений, — добавила она, добавив, что нужны места, где молодые люди могли бы проводить время вместе.

Агре также подчеркнула положительные изменения в общественных настроениях: согласно ежегодному мониторингу ценностных ориентаций среди молодежи, количество школьников, не желающих создавать семью, снизилось с 11% в 2023 году до 8% в 2024 году. Кроме того, увеличилось число тех, кто планирует иметь детей: доля желающих завести двоих детей возросла с 49 до 51%, а троих — с 11 до 13%.

Напомним, что в Татарстане наблюдается тенденция к снижению рождаемости. По предварительным данным, в 2024 году в республике родились 33,9 тыс. детей, в то время как в 2023 году этот показатель составил 36,4 тыс. детей.

