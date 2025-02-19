Эксперт назвал возможную причину поражений «Ак Барса»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев назвал возможную причину поражений казанцев в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина не может выиграть в чемпионате последние четыре игры подряд.

По словам Плющева, непобедимых соперников у «Ак Барса» в этих матчах не было.

— «Ак Барс» хорошо укомплектован, игроки понимают свои сильные стороны. Возможно, есть какие-то недопонимания внутри команды, с тренерским штабом. Не могу сказать, надо быть внутри коллектива, чтобы точно назвать причины спада. Гатиятулину виднее в данном случае. Хотя клуб, который претендует на высокие места, не имеет права допускать три крупных поражения подряд и серию из четырех игр без побед. Не могу сказать, что соперники были не по зубам «Ак Барсу», — сказал Плющев в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» опустился на четвертое место в Восточной конференции с 72 очками. Казанцы подряд уступили «Торпедо» (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:3), «Авангарду» (2:6) и «Нефтехимику» (2:3). Команда до сих пор не гарантировала себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.



Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 февраля в Казани с «Нефтехимиком» в 19.00 по московскому времени.

Подробнее о причинах неудачной серии «Ак Барса» в чемпионате читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин