Верховный суд Татарстана заново рассмотрит дело о высшем воровском статусе Рашида Хачатряна

Фото: Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана заново рассмотрит дело о занятии высшего положения в преступной иерархии Рашида Хачатряна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, в апреле 2023-го Хачатряна наказали 18-летним сроком колонии особого режима со штрафом 300 тысяч за воровской статус и серию вымогательств и покушений в составе группы, но оправдали по обвинению в организации преступного сообщества. Вместе с ним по делу были осуждены еще девять человек, привлеченных по делу чистопольской группировки «Татаринские».

Хачатрян вину отрицал по всем пунктам и в апреле 2024-го в Нижнем Новгороде вместе со своим адвокатом Ксенией Соколовой смог добиться частичной отмены приговора. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции посчитал незаконным итоговое решение по эпизоду о занятии положения «вора в законе» и постановил — вернуть в прокуратуру РТ материалы дела по данной статье 210.1 УК ПФ. При этом апелляция сократила срок посадки осужденного до 16 лет.

Елизавета Пуншева