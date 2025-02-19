Дмитрий Медведев посетил Казань — в аэропорту его встретил Рустам Минниханов
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прилетел в Казань, сообщает пресс-служба раиса Татарстана. В аэропорту его встретил глава республики Рустам Минниханов и полпред президента России в округе Игорь Комаров.
На базе Казанского порохового завода Медведев провел совещание по реализации инвестиционных проектов по наращиванию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса.
Перед началом рабочей программы Минниханов, Медведев и Комаров также возложили цветы к мемориалу памяти павшим в годы Великой Отечественной войны.
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