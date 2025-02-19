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В Гидрометцентре Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий

15:03, 19.02.2025
В Гидрометцентре Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий
Фото: Динар Фатыхов

Ночью и утром 20 февраля на территории Татарстана ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Так, синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -25 градусов при прояснениях и туман в отдельных районах.

В Татарстане установилась холодная погода, обусловленная влиянием обширного циклона. По данным Гидрометцентра Татарстана, после прошедших выходных с обильным снегом и метелями, на этой неделе ожидаются умеренные морозы и небольшой снег.

Елизавета Пуншева

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