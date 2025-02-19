В Гидрометцентре Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий
Ночью и утром 20 февраля на территории Татарстана ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
Так, синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -25 градусов при прояснениях и туман в отдельных районах.
В Татарстане установилась холодная погода, обусловленная влиянием обширного циклона. По данным Гидрометцентра Татарстана, после прошедших выходных с обильным снегом и метелями, на этой неделе ожидаются умеренные морозы и небольшой снег.
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