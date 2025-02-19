Рустама Аюкасова назначили первым заместителем министра финансов Татарстана
Рустама Аюкасова назначили первым заместителем министра финансов Татарстана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
— Назначить с 19 февраля 2025 года Аюкасова Рустама Анатольевича на должность первого заместителя министра финансов Республики Татарстан — директора Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, освободив от ранее замещаемой должности заместителя министра финансов Республики Татарстан, — сказано в распоряжении.
Ранее Аюкасов занимал должность заместителя министра финансов Татарстана.
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