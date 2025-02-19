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Рустама Аюкасова назначили первым заместителем министра финансов Татарстана

13:54, 19.02.2025
Рустама Аюкасова назначили первым заместителем министра финансов Татарстана
Фото: предоставлено пресс-службой Минфина Татарстана

Рустама Аюкасова назначили первым заместителем министра финансов Татарстана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Назначить с 19 февраля 2025 года Аюкасова Рустама Анатольевича на должность первого заместителя министра финансов Республики Татарстан — директора Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, освободив от ранее замещаемой должности заместителя министра финансов Республики Татарстан, — сказано в распоряжении.

Ранее Аюкасов занимал должность заместителя министра финансов Татарстана.

Елизавета Пуншева

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