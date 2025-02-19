Новости общества

15:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сотрудника полиции в Татарстане задержали за сбыт запрещенных веществ

13:21, 19.02.2025
Сотрудника полиции в Татарстане задержали за сбыт запрещенных веществ
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане оперативники безопасности МВД задержали сотрудника изолятора временного содержания (ИВС) ОМВД России по Черемшанскому району. Его подозревают в сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Уголовное дело возбуждено Лениногорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Татарстану по статье 228.1 УК, которая касается незаконного оборота наркотиков. В отношении задержанного избрана мера пресечения — заключение под стражу.

После служебной проверки сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, он будет наказан в соответствии с законом.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также