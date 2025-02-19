Нижнекамец стал жертвой мошенников при покупке несуществующего автомобиля

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он нашел объявление о продаже ВАЗ-2109 за 135 тыс. рублей в другой республике. Позвонив «продавцу», парень согласился перевести 5 тыс. рублей для бронирования автомобиля, так как не мог приехать сам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

После этого мошенник убедил его перевести еще 130 тыс. рублей, обещая доставить машину в Нижнекамск. Однако после перевода всей суммы «продавец» перестал выходить на связь, заблокировал молодого человека и удалил объявление.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество».

Анастасия Фартыгина